Pablo Quirno podría cruzarse con su par brasileño en medio de la tensión por el caso Bolsonaro

El encuentro de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos, podría abrir una instancia de diálogo entre Argentina y Brasil en un momento de tensión diplomática.

Pablo Quirno y su par brasileño, Mauro Vieira, tienen previsto participar de las reuniones que se realizarán este viernes 30 y sábado 31 de octubre, bajo la conducción del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Por ahora, no hay confirmación de una reunión bilateral ni de gestiones formales para concretarla. Sin embargo, la coincidencia de ambos funcionarios abre la posibilidad de un contacto después de la controversia por el traslado del senador Flávio Bolsonaro a Estados Unidos a través de territorio argentino.

Fuente: Nexofin