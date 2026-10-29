Causa ANDIS: el peritaje no pudo confirmar la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo

El estudio de las grabaciones que desencadenaron la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no logró despejar una de las principales incógnitas del expediente: si los audios atribuidos a Diego Spagnuolo son genuinos y quiénes hablan en ellos.

La Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional encontró irregularidades técnicas que impidieron certificar el material.

Entre los problemas identificados figuran saltos abruptos en el sonido, inconsistencias acústicas y características que podrían indicar que los archivos fueron regrabados o modificados después de su registro inicial.

Fuente: Nexofin