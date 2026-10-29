CONMEBOL rechazó el pedido de Flamengo y confirmó a Estudiantes como finalista de la Libertadores

Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave de cara a la definición de la Copa Libertadores 2026. La Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó íntegramente el reclamo presentado por Flamengo por la supuesta mala inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de vuelta y ratificó al conjunto argentino como finalista del torneo continental.

Qué resolvió la CONMEBOL

La resolución llegó después de varios días de incertidumbre, en los que el club brasileño buscó que se le otorgara la clasificación por una presunta irregularidad reglamentaria.

El reclamo de Flamengo apuntaba a la habilitación de Marcos Rojo, quien pudo disputar el encuentro de vuelta luego de una autorización cautelar del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). El conjunto brasileño consideraba que su presencia no correspondía y pretendía que se revisara el resultado de la serie.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria rechazó tanto la protesta como el pedido de medidas cautelares presentado por el Mengao. Estudiantes comunicó oficialmente la decisión y celebró la noticia en sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus hinchas: “¡Nos vemos el 28, familia!”.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026

Todavía no está cerrado el caso

Pese al fallo favorable, la controversia todavía podría continuar. Flamengo conserva la posibilidad de presentar un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol dentro del plazo reglamentario, mientras que el TAS debe resolver la cuestión de fondo.

Por lo pronto, Estudiantes se prepara para enfrentar a Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El Pincha buscará conquistar su quinta Copa Libertadores y volver a levantar el trofeo después de 17 años, mientras aguarda que la situación reglamentaria quede definitivamente resuelta.