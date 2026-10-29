El presidente del Banco Central aseguró que Argentina está preparada para afrontar “shocks” externos

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, encabezó una conferencia de prensa sobre el rumbo financiero.

Las autoridades de la entidad monetaria admitieron un retroceso del PBI en el tercer trimestre, aunque anticiparon un aumento significativo hacia fin de año.

En su exposición, el funcionario resaltó la solidez del sistema financiero frente a posibles perturbaciones externas. Al analizar la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas, el titular de la institución afirmó: “La exposición de la Argentina a shocks hacia el futuro” encontrará al país fortalecido.

Fuente: Nexofin