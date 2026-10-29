Enzo Maresca fue tajante sobre el rol de Gerónimo Rulli en el Manchester City: “Sabe cuál es su papel”

Muchos se sorprendieron durante el último mercado de pases cuando el Manchester City decidió incorporar a Gerónimo Rulli para ocupar el rol de arquero suplente. Sin embargo, el argentino sorprendió a propios y extraños con sus actuaciones, especialmente en el último encuentro ante Brighton por la Carabao Cup, en el que atajó dos penales en la tanda. Pese a su gran rendimiento, Enzo Maresca fue categórico sobre su situación.

El conjunto Citizen empató 2-2 ante las Gaviotas durante los 90 minutos. Tras imponerse en la definición desde los doce pasos, consiguió la clasificación a los cuartos de final de una de las copas domésticas del fútbol inglés, instancia en la que enfrentará al Bradford.

Las declaraciones de Maresca

El guardameta surgido de Estudiantes de La Plata se metió en boca de todos al detener los remates de Yasin Ayari y Lewis Dunk, convirtiéndose en una de las figuras de la clasificación de su equipo.

Su actuación generó cuestionamientos acerca de la continuidad de Gianluigi Donnarumma, quien no atraviesa un gran inicio de temporada. Sin embargo, ante la consulta de un periodista sobre la posibilidad de que Rulli ocupara el lugar del italiano, Maresca fue contundente: “No, en absoluto desde mi punto de vista”. Luego, el entrenador explicó: “Está trabajando bien, pero sabe cuál es su papel, y no hay ninguna duda al respecto”.

El técnico del Manchester City también destacó el gran partido del arquero campeón del mundo: “Creo que en general estuvo bien, sobre todo en la construcción. No fue fácil porque es un equipo que va al hombre a hombre, agresivo. Hizo también una buena atajada durante el partido y estuvo bien”.

Por último, al ser consultado puntualmente sobre quién ocupará el arco en el próximo compromiso de Premier League, justamente ante Brighton, Maresca no dejó lugar a dudas: “Gigio, sin duda alguna. El sábado, Gigio más 10”.