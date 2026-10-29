La docente Nancy Godoy “sufrió una muerta extremadamente violenta”, según la autopsia

Los resultados preliminares del Instituto Médico Forense determinaron que la docente Nancy Godoy fue víctima de un feroz ataque. La autopsia de la maestra de 52 años confirmó que “sufrió una muerte extremadamente violenta”.

El Ministerio Público Fiscal detalló que el cadáver presentaba heridas cortantes en rostro, cuello, abdomen y extremidades. Asimismo, el informe pericial constató desmembramientos en los restos hallados y marcas de defensa.

El hallazgo del cuerpo ocurrió en un potrero del paraje El Malezal, dentro de la localidad de Esquina. Dos efectivos policiales localizaron el cadáver a 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626.

La causa judicial mantiene a cinco personas privadas de su libertad por el crimen de la educadora. El capataz Ireneo Antonio Zarza figura como principal sospechoso imputado por el delito de femicidio.

Fuente: Nexofin