La Justicia pidió informes sobre los movimientos de Flávio Bolsonaro en la Argentina

Tras la denuncia de una fiscal contra las autoridades nacionales por el ingreso de forma ilegal de Flavio Bolsonaro a la Argentina, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, ordenó una serie de medidas para determinar cómo se sucedió la maniobra de fuga de excandidato a presidente de Brasil.

De este modo, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa, que busca establecer si el gobierno de Javier Milei encubrió la fuga del actual senador brasileño, que es investigado por la Justicia de su país, por lavado de dinero y corrupción.

Para ello, Capuchetti, dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos para establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué procedimientos se aplicaron durante su ingreso y posterior salida del territorio nacional.

Fuente: Nexofin