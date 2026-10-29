Un acta policial ubicó a Santiago Caputo en Misiones tras la salida de Bolsonaro hacia Miami

Un acta de la Policía de Misiones registró la presencia de Santiago Caputo en una camioneta de la Entidad Binacional Yacyretá durante un control vehicular realizado en la localidad de Capioví. El procedimiento tuvo lugar a las 2.50, sobre la ruta 12, durante el regreso desde Puerto Iguazú, donde Flávio Bolsonaro había abordado un vuelo rumbo a Miami, Estados Unidos.

Según el documento al que accedió LA NACIÓN, los efectivos detuvieron dos vehículos vinculados al organismo.

En una Ford Ranger viajaba Jorge Omar Waisman, identificado como jefe de Seguridad e Informaciones de Yacyretá.

Fuente: Nexofin