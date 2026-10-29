La ONU enfrió el reclamo de Cristina Kirchner para revisar su condena: la decisión podría tardar años

El Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió que la presentación de Cristina Kirchner contra su condena judicial podría tardar varios años en resolverse. En respuesta a una consulta de sus abogados, el organismo explicó que el volumen de expedientes pendientes demora tanto las decisiones sobre admisibilidad como los pronunciamientos de fondo.

La defensa de la exmandataria busca cuestionar internacionalmente la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmadas por la Corte Suprema en junio de 2025.

A fines de septiembre, los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego ampliaron el reclamo con nuevas denuncias de presunta intimidación. Entre los hechos mencionaron declaraciones de jueces que intervinieron en la causa, medidas sobre sus bienes y publicaciones del presidente Javier Milei.

Fuente: Nexofin