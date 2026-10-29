Diego Santilli explicó por qué Flávio Bolsonaro pudo salir de la Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol”

Diego Santilli se refirió a la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina y defendió el accionar de las autoridades migratorias que permitieron que el senador brasileño viajara rumbo a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete explicó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ingresó al país cumpliendo con los requisitos establecidos y que, al momento de abandonar el territorio argentino, no figuraba ningún impedimento que le impidiera continuar con su viaje.

“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, sostuvo el funcionario al ser consultado por la situación.

Fuente: Nexofin