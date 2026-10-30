Adiós al Monumental: la Selección Argentina reveló las sedes para los próximos amistosos

La Selección Argentina dio a conocer las sedes para la última ventana de la Fecha FIFA del año que, a diferencia de la anterior, contará con un amistoso menos aunque tendrá dos exámenes de otro nivel.

Hay varios factores que inciden en el cambio. Uno, el más potable, puede ser por la ‘guerra fría’ que encabeza la AFA de Claudio Tapia con River; la otra puede ser por la demanda, que seguramente este a la baja tras el retiro de Lionel Messi, lo que sí se sabe es que no se jugará en el Monumental.

La Albiceleste recibirá a la Selección de Uruguay en la Bombonera el viernes 13 de noviembre en el primero de los dos amistosos. Días más tarde, lo hará ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes el martes 17.

Los puntos a seguir en la Selección Argentina

Lo más importante será seguir a Lionel Scaloni y prestar atención a sus declaraciones. Se espera que en los próximos días el técnico de a conocer su futuro que hasta hace poco estaba asegurada su renovación por dos años, ahora habrá que esperar si el fallecimiento de su madre puede haberle hecho cambiar de opinión.

Otro de los ítems a seguir es la convocatoria. Se habla de que Milton Delgado podría aparecer como uno de los nuevos elegidos del fútbol argentino al mismo tiempo que las lesiones de Lautaro Martínez, Dibu Martínez y Cristian Romero ponen en duda sus presencias.