Rafael Grossi tuvo su mejor elección y no se baja de la carrera por la Secretaría General de la ONU

El Consejo de Seguridad celebró una nueva ronda de votación para definir la sucesión de António Guterres en las Naciones Unidas.

La costarricense Rebeca Grynspan obtuvo 11 respaldos, mientras que el diplomático argentino Rafael Grossi sumó 9 votos favorables.

La séptima elección ratificó la preferencia de los representantes internacionales por una conducción proveniente de América Latina. Sin embargo, la falta de consensos entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping frena la definición.

El proceso continuará antes del cierre de 2026 bajo el requerimiento de alcanzar una mayoría que se logra sólo con los miembros no permanentes.

Fuente: Nexofin