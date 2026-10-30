Los aparatos que no conviene conectar juntos a una misma zapatilla eléctrica

Las zapatillas eléctricas permiten conectar varios dispositivos en un mismo lugar y resolver la falta de tomacorrientes en una habitación. Sin embargo, no todos los aparatos pueden compartir esa conexión: cuando se enchufan varios equipos de alto consumo, la demanda de energía puede superar la capacidad del accesorio y provocar un sobrecalentamiento.

El problema no depende solamente de la cantidad de enchufes ocupados, sino de la potencia que necesita cada aparato y de la capacidad máxima que admite la zapatilla. Por eso, una conexión con pocos dispositivos también puede resultar peligrosa si entre ellos hay electrodomésticos que requieren mucha electricidad.

Los aparatos que conviene mantener separados

Fuente: Nexofin