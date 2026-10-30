Racing vs Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Racing recibirá a Aldosivi este viernes, desde las 21.15, en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá realidades muy diferentes: mientras el Tiburón necesita sumar de a tres para mantener viva la ilusión de permanecer en Primera División, la Academia afrontará el compromiso sin objetivos en juego.

El conjunto de Avellaneda atraviesa un momento complicado y no logra encontrar regularidad. Además de no haber podido ganar clásicos durante 2026, ya tiene asegurada su ausencia en las copas internacionales de 2027. En su última presentación, cayó 1-0 frente a River en el Monumental y acumuló seis derrotas en sus últimos diez encuentros disputados entre todas las competencias.

Por el lado de Aldosivi, el panorama es completamente distinto. El equipo marplatense viene de derrotar 1-0 a Belgrano, con un tanto de Andrés Vombergar, y consiguió un resultado fundamental para seguir peleando por la permanencia. Además, la derrota de Deportivo Riestra ante Instituto le permitió conservar sus posibilidades de continuar en la máxima categoría.

De esta manera, el Tiburón está obligado a ganar en Avellaneda para llegar con chances a la última fecha, en la que deberá enfrentarse a River. También estará pendiente de lo que suceda con Riestra, que todavía debe jugar frente a Talleres e Independiente. Para los dirigidos por Javier Sanguinetti, conseguir los tres puntos será fundamental para seguir soñando con quedarse en Primera, mientras que Racing buscará cerrar el campeonato de la mejor manera posible, aunque ya no tiene nada importante en juego.

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium

Posibles formaciones

Racing: Cambeses, Cannavo, Martínez, Pérez, Rodríguez, Zaracho, Kranevitter, Tello, Lodico, Conechny y Adrián Martínez.

Aldosivi: Acosta, Moya, Breitenbruch, Pombo, Cufré, Palavecino, Garcia, Castro, Anso, Gaitan y Vombergar.