Covid 19: Se viralizó un video de Alberto Fernández en el que asegura que “nunca hubo cuarentena”

El expresidente Alberto Fernández generó fuerte repercusión tras la viralización de sus declaraciones sobre el aislamiento por la pandemia de Covid 19 durante su gestión.

Durante el reportaje radial al cumplirse seis años del inicio del aislamiento, el dirigente rechazó la caracterización de las medidas sanitarias. En su exposición, el ex jefe de Estado insistió en la Argentina “nunca hubo cuarentena” bajo el argumento de que el concepto implicaba un encierro absoluto.

El exmandatario brindó los conceptos en el programa Código Baires de Radio La Plata 90.9 FM, en una entrevista emitida el 20 de marzo de 2026.

Siete meses después de su emisión original, el fragmento audiovisual cobró masiva difusión en la red social X. La reaparición del registro reabrió el debate público sobre el impacto de las restricciones aplicadas durante la crisis sanitaria del Coronavirus.

Fuente: Nexofin