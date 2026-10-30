Crisis en Racing: la fuerte discusión entre un futbolista y Sebastián Saja que casi termina a las piñas

No hay mejor manera de graficar el año de Racing con el último escándalo que atraviesa el club donde un futbolista del primer y el Director Deportivo, Sebastián Saja, casi solucionan las diferencias a las piñas.

El involucrado es el futbolista uruguayo, “Pacha” Espino, quien en su historial ya cuenta con algunos antecedentes. El último en el clásico ante Independiente, donde le mostró la panza a la tribuna por no bancarse las críticas a su estado físico.

Ahora discutió con Saja al haberle negado el club licenciarlo este fin de semana, al no ingresar en la nómina de convocados por “Chirola” Romero para el partido de este viernes ante Aldosivi.

El futbolista tenía pensado viajar a Uruguay para resolver algunos trámites al quedar marginado para la penúltima fecha del Torneo Clausura. Ante la negativa desde Racing, el defensor discutió con el ex arquero y según trascendió estuvieron a nada de agarrarse a golpe de puños.

Borrado de Racing

La prensa partidaria de la Academia ya habla de que Espino no volverá a jugar con la camiseta de Racing pese a llegar en el último mercado de pases. Habrá que esperar las señales de la dirigencia y si el jugador es apartado del club o le rescinden el contrato.