Hallaron a una familia muerta en Merlo: investigan un cuádruple homicidio seguido de suicidio

Cinco integrantes de una familia venezolana murieron en una vivienda de Mariano Acosta, en Merlo, y los cuerpos fueron descubiertos este viernes.

Los investigadores sospechan que el padre mató a su pareja y a los hijos de ambos, y después se suicidó.

Las víctimas son Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, su pareja Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44, y los tres hijos, de 10, 12 y 14 años. Todos habían nacido en Venezuela.

Un compañero de trabajo de la mujer dio la alerta al 911 luego de que ella faltara al empleo y no respondiera sus llamados. Como nadie abría en la casa de la calle Mercedes al 2400, miró por una ventana y divisó los cuerpos.

Fuente: Nexofin