La ajustada diferencia de votos que le sacó Harry Kane a Mbappé para quedarse con el Balón de Oro

Luego de que se diera a conocer en Londres que el ganador del Balón de Oro 2026 era el delantero inglés Harry Kane, la prensa europea hablaba de una definición reñida en el conteo de los votos.

Ahora se dieron a conocer la cantidad votos que recibió cada futbolista: por solamente 28 votos de diferencia, el delantero del Bayern Múnich le ganó la carrera al francés Kylian Mbappé.

De esta manera los 1055 puntos que recibió Kane contra los 1028 del jugador del Real Madrid, datan de una de las definicioens más ajustadas en la historia del Balón de Oro.

Lejos quedó Lamine Yamal de ambos con respecto a quedarse con premio: recibió 881 puntos, mostrando una marcada diferencia con los otros dos candidatos, a pesar de la ventaja con la que corría el inglés.

Lionel Messi que también fue superado por Rodri que quedó cuarto, acumuló un total de 612 puntos. Quedará para siempre el interrogante, ¿qué hubiera pasado si se consagraba nuevamente campeón del mundo?

El Top 10 final de la votación del Balón de Oro