Lisandro Martínez es apuntado por Barcelona en medio de la crisis del Manchester United

El nombre de Lisandro Martínez volvió a aparecer en la órbita del Barcelona. El defensor de la Selección Argentina es uno de los futbolistas que el conjunto catalán tendría en carpeta para reforzar su plantel de cara a 2027, en un contexto en el que su futuro en Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre.

Las características del ex Ajax encajan con el perfil de jugador que busca Hansi Flick para su equipo. Su personalidad, capacidad de liderazgo, solidez defensiva y buen manejo de pelota son algunas de las cualidades que lo convierten en una alternativa interesante para el entrenador alemán Sy la dirigencia encabezada por Joan Laporta.

A este escenario se suma la complicada actualidad del Manchester United, que marcha 16° en la Premier League, acumula ocho partidos sin ganar y viene de sufrir dos derrotas por goleada. En medio de ese panorama, Martínez quedó en el centro de las críticas luego de cuestionar públicamente a la conducción del club por la falta de inversiones en el mercado de pases. Sus declaraciones generaron malestar entre los hinchas y también recibieron cuestionamientos de referentes históricos, como Wayne Rooney.

La continuidad del argentino en Inglaterra no estaría asegurada. Su vínculo con los Diablos Rojos termina a mediados de 2027 y todavía no hubo contactos con su representante para negociar una renovación. Por eso, la institución inglesa no descartaría transferirlo en diciembre y obtener una suma importante antes de que pueda marcharse libre.

Sin embargo, Barcelona no sería el único interesado en quedarse con el defensor. Atlético de Madrid también sigue de cerca su situación y podría volver a intentar incorporarlo. En ese contexto, Cristian Cuti Romero, compañero de Martínez en la Selección Argentina y amigo personal, también aparece como un posible factor de influencia para acercarlo al equipo de Diego Simeone.