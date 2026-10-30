El riesgo país supera los 760 puntos y las acciones cierran octubre con pérdidas de hasta el 7%

La última ronda del mes de octubre cierra con un balance negativo para las finanzas de Argentina, por un lado el riesgo país escaló hasta su índice más alto del año y se posiciona en los 762 puntos básicos.

El indicador que mide el banco neoyorquino JP Morgan subió un 20% en el mes y pone en peligro la estabilidad que el gobierno de Javier Milei quiere mostrara a los inversores, insistiendo en el ajuste y el superávit primario.

Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, no logran reponerse y cierran la semana con caídas de hasta el 6%. Encabezadas por Transportadora de Gas del Sur (-6%), Edenor (-3,8%) y Banco Supervielle (-3%). En tanto, Globant trepa 3%.

Fuente: Nexofin