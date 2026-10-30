Enrique Piñeyro ganó un juicio a ARCA por casi $10.000 millones y donará todo el dinero al Hospital Garrahan

El Hospital Garrahan recibirá una donación millonaria de Enrique Piñeyro, quien decidió destinarle la totalidad del dinero que recuperará tras ganar una disputa judicial contra el Estado por el Aporte Solidario y Extraordinario de 2021.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor del empresario y dispuso que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le reintegre $9.377 millones. El monto podría incrementarse por los intereses acumulados desde que realizó los pagos.

Aunque había abonado el impuesto durante el gobierno de Alberto Fernández, Piñeyro cuestionó su constitucionalidad y recurrió a la Justicia. Tras obtener una sentencia favorable, dejó asentado en una escritura pública que entregará todo lo recuperado a la Fundación Garrahan.

Fuente: Nexofin