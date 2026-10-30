Viernes, 30 de octubre 2026

Enrique Piñeyro ganó un juicio a ARCA por casi $10.000 millones y donará todo el dinero al Hospital Garrahan

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El Hospital Garrahan recibirá una donación millonaria de Enrique Piñeyro, quien decidió destinarle la totalidad del dinero que recuperará tras ganar una disputa judicial contra el Estado por el Aporte Solidario y Extraordinario de 2021.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor del empresario y dispuso que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le reintegre $9.377 millones. El monto podría incrementarse por los intereses acumulados desde que realizó los pagos.

Aunque había abonado el impuesto durante el gobierno de Alberto Fernández, Piñeyro cuestionó su constitucionalidad y recurrió a la Justicia. Tras obtener una sentencia favorable, dejó asentado en una escritura pública que entregará todo lo recuperado a la Fundación Garrahan.

Fuente: Nexofin

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