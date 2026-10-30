Halloween: qué tener en cuenta para quitar el maquillaje artístico sin dañar la piel

Los maquillajes de fantasía son uno de los recursos más elegidos para completar los disfraces de Halloween. Pinturas de colores intensos, delineados, adhesivos, brillos y productos de larga duración permiten crear diseños elaborados, pero también pueden convertir la limpieza del rostro en una tarea más exigente al terminar la noche. Retirarlos de manera apurada, frotar demasiado o recurrir a productos inadecuados puede provocar irritación, enrojecimiento y molestias, especialmente en las pieles sensibles.

La clave está en adaptar la limpieza al tipo de producto utilizado y evitar los métodos agresivos. No todas las pinturas se eliminan de la misma manera y, cuando se combinan varios cosméticos, conviene dedicar unos minutos adicionales para retirar los restos sin dañar la barrera protectora de la piel.

– No arrancar los productos de la piel: cuando el maquillaje incluye adhesivos, látex cosmético o elementos aplicados sobre el rostro, retirarlos tirando de ellos puede generar pequeñas lesiones e irritaciones. Lo recomendable es seguir las indicaciones del fabricante y utilizar un producto removedor compatible, sin despegar los materiales en seco.

Fuente: Nexofin