Kicillof le aseguró a los intendentes que podría competir en las PASO con Cristina Kirchner o Sergio Massa

El gobernador Axel Kicillof se reunió con 43 intendentes bonaerenses en la residencia oficial de La Plata.

Durante el encuentro, el mandatario ratificó su postura de resolver las candidaturas del peronismo mediante competencia electoral.

La definición política se dio en el marco del armado del Movimiento Derecho al Futuro. En la reunión, el mandatario cuestionó las candidaturas a dedo e instó a los suyos a prepararse para una interna o elección primaria.

Paralelamente, el encuentro incluyó discusiones sobre el proyecto para habilitar las reelecciones indefinidas de los jefes comunales. Para la contienda provincial, el gobernador empoderó a los dirigentes Gabriel Katopodis y Julio Alak como referentes del espacio.

Fuente: Nexofin