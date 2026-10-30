Javier Milei volvió a criticar a los periodistas en la Universidad Di Tella: “Seres cargados de maldad”

El presidente Javier Milei disertó en la Universidad Torcuato Di Tella ante un auditorio colmado de estudiantes universitarios. Durante la jornada académica, el mandatario arremetió contra la clase política tradicional y calificó a los profesionales de prensa como “seres cargados de maldad”.

El jefe de Estado anunció la publicación de una obra literaria dividida en tres tomos sobre la moral política. En su alocución, el economista adelantó que el volumen final recopilará una “bitácora que hicimos durante los primeros 30 meses” de gestión.

Asimismo, criticó severamente el pago de impuestos y prometió reducir la presión fiscal. En su promesa electoral, afirmó que devolverá “500 millones de dólares en baja de impuestos” a la ciudadanía.

Fuente: Nexofin