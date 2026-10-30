La venta de Supermercados DIA podría concretarse en noviembre: el principal candidato a adquirir la cadena

La negociación para transferir la filial local de Supermercados DIA avanzó a su fase decisiva. La búsqueda de un adquirente concretada mediante el banco Santander ubicó a tres conglomerados en la instancia final del proceso comercial.

El Grupo de Narváez encabeza las preferencias del mercado financiero por encima de otros competidores. Entre los finalistas también figuran la firma peruana Intercorp y la plataforma de envíos PedidosYa.

Las ofertas presentadas por los interesados habrían alcanzado un valor cercano a USD 100 millones. Los postulantes ejecutaron procesos de due diligence para evaluar contingencias laborales, contratos de alquiler y multas administrativas.

El calendario corporativo apunta a definir la transacción antes del 17 de noviembre de 2026. En esa fecha comenzará a regir el control previo obligatorio estipulado por la Ley de Defensa de la Competencia.

Fuente: Nexofin