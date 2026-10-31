El tablero de Milei hacia 2027: Bullrich, Lula y una economía que todavía no despega

Javier Milei todavía tiene un dato a favor cuando mira hacia 2027: incluso en un escenario adverso, las encuestas le mantienen un piso electoral de alrededor del 35%. Pero alrededor de ese número aparecen varios interrogantes que pueden modificar el escenario durante el próximo año.

Uno de los principales está dentro de su propio espacio. Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Presidente en distintos temas y, aunque todavía no confirmó una candidatura, dejó abierta la posibilidad de disputar un lugar en la próxima elección.

La tensión quedó expuesta después de que Martín Menem saliera a sostener que La Libertad Avanza no debería tener dos candidatos presidenciales. “Es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”, afirmó el titular de Diputados en diálogo con TN.

Fuente: Nexofin