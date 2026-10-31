Las bajas de River para el Superclásico en la Bombonera

River afrontará el Superclásico ante Boca con varias complicaciones en cuanto a las lesiones. De cara al encuentro de este domingo en la Bombonera, el Millonario ya tiene tres ausencias confirmadas y una cuarta que todavía está en duda. La situación de Aníbal Moreno genera preocupación en el cuerpo técnico, ya que volvió a entrenarse de manera diferenciada y sus chances de llegar al partido son cada vez menores.

La práctica de este viernes será clave para determinar si el mediocampista puede recuperarse a tiempo y estar desde el arranque. En caso de no contar con él, Leonardo Ponzio deberá buscar una alternativa para acompañar a Lucas Silva en la mitad de la cancha, en un sector donde River podría perder una pieza importante.

“ANÍBAL (MORENO) TIENE UN DOLOR LUMBAR Y A SEBA (DRIUSSI) TAMBIÉN LE SURGIÓ EN LA ENTRADA EN CALOR UN DOLOR LUMBAR” LEO PONZIO sobre las lesiones del mediocampista y el delantero de River antes del Superclásico vs. Boca https://t.co/Xokaeb24OO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

Las otras dos bajas confirmadas son Fausto Vera y Juan Carlos Portillo. El ex mediocampista de Atlético Mineiro sufrió un desgarro al ingresar frente a Belgrano y tendrá, como mínimo, diez días de recuperación, por lo que quedó descartado para el clásico. Portillo, por su parte, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en febrero y, aunque atraviesa la etapa final de su rehabilitación, desde el club consideran que no volverá a jugar en lo que resta de 2026.

El cuarto futbolista que completa la lista es Agustín Ruberto, quien sufrió una nueva rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en mayo. El delantero transita el sexto mes de recuperación y todavía no tiene una fecha definida para regresar a las canchas. Los pronósticos más optimistas apuntan a que podría volver a comienzos de 2027, por lo que tampoco estará disponible para el Superclásico.

De esta manera, River llega al choque frente a Boca con tres bajas aseguradas y la incertidumbre por la situación de Aníbal Moreno. La posible ausencia del mediocampista representa un problema adicional para Leonardo Ponzio, que deberá resolver cómo armar el equipo para un partido en el que el Millonario intentará cerrar un muy mal año con una alegría.