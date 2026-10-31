VIDEO | Un asalto con toma de rehén en Zárate culminó con un tiroteo y un ladrón baleado

Día de furia y violencia en Zárate, provincia de Buenos Aires, Dos ladrones intentaron perpetrar un asalto y tomaron de rehén a una mujer. El tenso episodio terminó con un tiroteo y uno de los delincuentes baleado.

El ladrón alcanzado por las balas de la policía en su pierna y brazo derechos se encuentra hospitalizado, mientras que el otro se entregó a las autoridades.

El suceso tuvo lugar este mediodía en la ciudad bonaerense. La Policía bonaerense se hizo presente tras el llamado de un vecino al 911, según TN.

Fuente: Nexofin