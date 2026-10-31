Torneo Clausura: Racing se lo dio vuelta a un Aldosivi que consumó su descenso

En la noche del viernes Racing se lo dio vuelta a un Aldosivi, que consumó su descenso a la Primera Nacional. Partido 2-1 en el Cilindro de Avellaneda para el local por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

La Academia no está tan mal como su rival, que matemáticamente se quedó sin chances de pelear en la última fecha, pero lo cierto es que ya terminó su año. Racing llegó a la penúltima fecha sin posibilidades de entrar a los playoffs.

El Tiburón comenzó ganando con un gol de Andrés Vombergar, un mazazo más para los golpeados hinchas académicos, descontentos con la dirigencia de Diego Milito y el equipo del Chirola Romero.

“A ver si entienden todos los jugadores, a ver si entienden todos los dirigentes…”, se escuchó en el Cilindro.

Maravilla Martínez logró rápidamente la igualdad parcial para Racing en el primer tiempo, mientras que Nacho Rodríguez de penal estableció la remontada definitiva en el complemento con el 2-1.

Entendiendo el complicado momento que atraviesa Racing, Nacho Rodríguez le pidió PERDÓN a la hinchada, luego de marcar un golazo para el 2-1 de La Academia ante Aldosivi. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/RpFULK91hP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

El conjunto de Avellaneda atraviesa un momento complicado y no logra encontrar regularidad -en el medio del torneo se fue el técnico Vojvoda-. Además de no pasar la primera fase y no haber podido ganar clásicos durante 2026, ya tiene asegurada su ausencia en las copas internacionales de 2027.

“Fue un año durísimo. Pedirles disculpas a los hinchas de Racing por acompañarnos siempre”, fue la palabra del autor del segundo gol.

Descendió Aldosivi

El conjunto marplatense estaba obligado a ganar en Avellaneda para llegar con chances a la última fecha, en la que deberá enfrentarse a River, y quedar pendiente de lo que suceda con Deportivo Riestra.

Pero los dirigidos por Javier Sanguinetti consumaron anticipadamente su descenso de categoría. Acompaña a Estudiantes de Río Cuarto a la Primera Nacional en la temporada 2027.