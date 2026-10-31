Lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las tormentas y cómo seguirá el tiempo la próxima semana

El último fin de semana de octubre tendrá dos jornadas muy diferentes en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que este sábado se mantendrán las buenas condiciones y una temperatura máxima de 25 grados, el domingo llegará el cambio de tiempo, con lluvias y tormentas que podrían intensificarse durante la segunda mitad del día.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 1° de noviembre aumentará progresivamente la probabilidad de precipitaciones. Para la tarde y la noche, el organismo estima entre un 40% y un 70% de posibilidades de lluvias.

La temperatura también será algo más baja: la mínima estará en torno a los 17 grados y la máxima llegará a los 23.

El sábado 31 de octubre se presentará con buenas condiciones meteorológicas en la Ciudad. No se esperan lluvias durante la jornada y las temperaturas serán agradables.

Fuente: Nexofin