Sábado, 31 de octubre 2026

Lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las tormentas y cómo seguirá el tiempo la próxima semana

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El último fin de semana de octubre tendrá dos jornadas muy diferentes en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que este sábado se mantendrán las buenas condiciones y una temperatura máxima de 25 grados, el domingo llegará el cambio de tiempo, con lluvias y tormentas que podrían intensificarse durante la segunda mitad del día.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 1° de noviembre aumentará progresivamente la probabilidad de precipitaciones. Para la tarde y la noche, el organismo estima entre un 40% y un 70% de posibilidades de lluvias.

La temperatura también será algo más baja: la mínima estará en torno a los 17 grados y la máxima llegará a los 23.

El sábado 31 de octubre se presentará con buenas condiciones meteorológicas en la Ciudad. No se esperan lluvias durante la jornada y las temperaturas serán agradables.

Fuente: Nexofin

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