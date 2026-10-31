Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología y cuestionó a su jefa por “destratos”

El Gobierno registró una nueva renuncia dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. César Oscar Lencina dejó la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología después de poco más de un mes en funciones y expuso en una carta los motivos de su decisión.

El exfuncionario presentó su dimisión con fecha de efecto el 29 de octubre, mediante un documento dirigido a la titular de la Secretaría, Adriana Baravalle, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Allí describió dificultades para desarrollar su trabajo y cuestionó el trato que, según afirmó, recibía el personal del área.

El exfuncionario mencionó como uno de los principales problemas la falta de comunicación y de acompañamiento institucional para llevar adelante la gestión. También apuntó directamente contra Baravalle por presuntas situaciones de destrato y desconsideración en el ámbito laboral.

“En particular, la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional que permitiesen llevar adelante la gestión, sumado esto a situaciones de destrato y desconsideración de su parte hacia el personal en el entorno de trabajo, que no condicen en absoluto con mi forma de conducir las organizaciones”, escribió.

Fuente: Nexofin