Karina Milei y Jorge Macri recorrieron los preparativos para la misa del Papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, recorrieron los preparativos del escenario en donde el papa León XIV ofrecerá su misa, en el Monumento a los Españoles ubicado en el barrio porteño de Palermo el 9 de noviembre, y durante su visita al país.

La inspección apuntó a verificar la organización de accesos y las condiciones previstas para el recibimiento de una convocatoria masiva de fieles, según informó MDZ Online.

Más allá de la actividad protocolar de supervisión, la actividad funcionó para mostrar coordinación y unidad entre los Estados nacional y porteño, reflejada en dos figuras principales: Karina Milei como líder de La Libertad Avanza y Jorge Macri como uno de los principales referentes del PRO, dos formaciones aliadas en el Congreso Nacional, pero que no se ponen de acuerdo en el armado electoral para las elecciones del 2027.

Fuente: Nexofin