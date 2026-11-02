Alan Velasco aclaró la cargada a Gonzalo Montiel en el Superclásico: “Queda ahí”

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico. El equipo de Rodolfo Arruabarrena venció 1-0 a River con un cabezazo de Lautaro Di Lollo y consiguió una victoria fundamental para sus aspiraciones en el cierre de la temporada. Después del encuentro, Alan Velasco habló sobre uno de los episodios más calientes del partido y dejó una frase que llamó la atención.

El futbolista ingresó en el complemento y protagonizó un fuerte cruce con Gonzalo Montiel, que terminó con ambos involucrados en distintas acciones polémicas.

El cruce con “Cachete”

El volante recibió una amonestación por un manotazo al defensor de River, mientras que Montiel fue expulsado después de una infracción sobre Lautaro Blanco. Cuando el lateral se retiraba del campo, el jugador de Boca le festejó la decisión arbitral y lo invitó a salir.

“Son cosas del partido, no voy a decir nada polémico. Había sido para los dos en todo caso, no pasa nada, son cosas del partido y quedan ahí”, expresó Velasco.

Además de referirse al encontronazo, el mediocampista eligió con que nombre bautizar la victoria: “El Dilollazo“, contó, en alusión al defensor que marcó el único gol del encuentro.

El cabezazo de Di Lollo le permitió al Xeneize quedarse con tres puntos importantes, estirar su racha ante el clásico rival y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores.