Javier Milei fue distinguido en la Noche de Celebración por Israel y felicitó a Benjamin Netanyahu por las elecciones

El presidente Javier Milei fue distinguido con el premio Gratitud otorgado por la Coalición Latina por Israel en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el evento, conocido como la Noche de Celebración por Israel, el mandatario destacó la relevancia del Estado hebreo y afirmó: “No defendemos a Israel por un capricho personal”.

El líder de La Libertad Avanza repasó los fundamentos de su distinción entregada por el pastor Mario Bramnick. En ese marco, saludó al primer ministro Benjamin Netanyahu tras comicios recientes y valoró la visita del papa León XIV para reforzar los valores judeocristianos.

Fuente: Nexofin