Hotesur-Los Sauces: revelaron el mecanismo por el que los Kirchner recibían dinero de empresarios

El Tribunal Oral Federal 5 avanzó con la lectura del requerimiento fiscal de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa Hotesur y Los Sauces.

La fiscalía sostuvo que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner recibieron retornos económicos mediante el alquiler de propiedades a empresarios amigos.

Según la acusación leída en la audiencia, el circuito financiero utilizaba a la sociedad para canalizar fondos provenientes del fraude al Estado. Para los fiscales, “acreedor y deudor coinciden en una misma persona” al registrar préstamos simulados en la firma.

El esquema detalló que las compañías vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López abonaban cifras muy superiores a los valores de mercado. Además, la investigación detectó viviendas utilizadas de forma gratuita como el inmueble ubicado en la calle San José 1111.

Fuente: Nexofin