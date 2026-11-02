Dónde voto: la Cámara Electoral habilitó el padrón provisorio para las elecciones 2027

De cara a las elecciones presidenciales del 2027, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón provisorio para que los ciudadanos habilitados para votar puedan consultar si los datos son correctos.

Se podrá verificar la información dilatoria hasta el 30 de noviembre, a través del sitio web www.padron.gob.ar. Y en caso de que exista algún error pedir la corrección de los datos, para evitar inconvenientes a la hora de asistir a las urnas.

Para iniciar la consulta se debe colocar el número de DNI, género y distrito electoral, es decir, la provincia en la que se asienta el domicilio. A partir de allí el sistema mostrará los datos que tiene cargados y el ciudadano podrá verificar si son correctos.

Fuente: Nexofin