El riesgo país alcanzó su nivel más alto en un año: las razones que explican el incremento

El riesgo país superó los 800 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2025. Esta suba estuvo impulsada por la incertidumbre electoral, el mercado cambiario y las dudas sobre la deuda argentina.

El contexto internacional elevó la aversión al riesgo debido a las tasas altas en Estados Unidos y la tensión en América Latina. Ante este escenario, Argentina enfrenta una prima adicional por sus antecedentes de crisis económicas recurrentes y cesaciones de pagos.

Los inversores evalúan la capacidad oficial para atender los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027. Además, pesan sobre el mercado la recesión económica, la inflación y las dudas en torno al Fondo Monetario Internacional.

Fuente: Nexofin