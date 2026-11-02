Franco Mastantuono se sacó la mufa con un golazo y sacó a Fiorentina del descenso

Franco Mastantuono volvió a ser protagonista en Italia. El exjugador del Real Madrid y River Plate convirtió un gol determinante en el triunfo de Fiorentina por 3-2 ante Sassuolo, por una nueva jornada de la Serie A, y le dio un respiro a un equipo que necesitaba una victoria para alejarse de los últimos puestos.

El gol que definió el partido

El tanto llegó a los 79 minutos, cuando Mastantuono aprovechó una asistencia de Pedro Gonçalves y resolvió con precisión para poner nuevamente en ventaja al conjunto de Florencia. Su definición terminó inclinando la balanza en un duelo que parecía complicado.

La aparición del futbolista también significó un desahogo individual. Desde su llegada, el joven argentino había tenido un comienzo prometedor, con un hat-trick frente a Venezia que lo convirtió rápidamente en uno de los nombres destacados del equipo. Sin embargo, después de aquel estreno goleador, atravesó varias jornadas sin poder repetir su festejo, 52 días después, volvió a convertir en un momento importante para su equipo, que necesitaba recuperar confianza en medio de una campaña irregular.

¡LA ZURDA DE MASTANTUONO PARA UN GOLAZO DE FIORENTINA! El ex River definió contra el palo frente a Sassuolo y marcó su cuarto gol con el equipo Viola. 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/4hMmnnYJAb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026

El otro argentino que se destacó fue Mateo Pellegrino, quien apareció en un momento clave para cambiar el desarrollo del encuentro. En el tiempo añadido de la primera mitad, el delantero aprovechó un pase de Alieu Njie y marcó el 1-1 que le permitió a Fiorentina recuperar la confianza antes del descanso.

Con este resultado, el conjunto italiano consiguió una victoria de enorme valor en la pelea por salir de la zona comprometida de la tabla. Mastantuono, por su parte, volvió a demostrar que puede ser determinante en partidos exigentes y sumó una nueva alegría desde su llegada al fútbol italiano.