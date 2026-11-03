Qué diferencias hay entre congelar alimentos crudos y cocidos

Guardar alimentos en el freezer es una manera práctica de organizar las comidas, aprovechar ingredientes y evitar desperdicios. Sin embargo, no es lo mismo congelar carne cruda, verduras frescas o una preparación que ya pasó por la cocción. Aunque el frío permite conservar los productos durante períodos prolongados, existen diferencias en la forma de prepararlos, almacenarlos y descongelarlos.

La principal función de la congelación es frenar la multiplicación de los microorganismos que pueden deteriorar los alimentos o provocar enfermedades. No obstante, las bajas temperaturas no eliminan necesariamente las bacterias presentes, por lo que la manipulación previa y posterior sigue siendo fundamental.

Qué ocurre cuando se congelan alimentos crudos

Fuente: Nexofin