Lionel Messi y Newell’s: el presidente rompió el silencio y contó qué tan cerca está

Ignacio Boero se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi vista la camiseta de Newell’s y reconoció que es una de las grandes aspiraciones de la institución.

El sueño de Newell’s con La Pulga

En el marco del aniversario número 123 de Newell’s, Ignacio Boero volvió a poner sobre la mesa una de las ilusiones más grandes de los hinchas: ver a la Pulga jugar nuevamente en el club donde dio sus primeros pasos futbolísticos.

El presidente de la Lepra reconoció que la posibilidad representa un anhelo para toda la institución, aunque remarcó que todavía no hay conversaciones encaminadas para concretarlo. “No hay nada sobre la llegada de Messi. Es un sueño, pero hay que respetar sus tiempos”, expresó.

Además, el dirigente señaló que el futbolista atraviesa un momento personal complejo: “Él está pasando un año muy difícil en lo personal. Intentaremos que se den todas las condiciones para que en algún momento se pueda concretar”.

En medio de las versiones que circularon sobre una posible vuelta del rosarino, Boero fue contundente al desmentir que exista una negociación avanzada. “No es verídico que Messi esté cerca de Newell’s“, sostuvo, y explicó que el reciente viaje a Miami estuvo relacionado con la Messi Cup, torneo juvenil en el que participó la categoría Sub-16 del club.

Actualmente, el argentino tiene vínculo con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Por eso, cualquier posibilidad de regresar al fútbol argentino dependerá de su decisión y de las condiciones que se presenten en el futuro.