Recuperación en tiempo récord: Tomás Aranda, listo para reaparecer en Boca

Lo festejan más que un gol el Vasco Arruabarrena y todos los hinchas: Tomás Aranda dejó atrás su lesión ósea, se recuperó en tiempo récord y ya se sumó a la par del plantel de Boca.

El talentoso juvenil había sufrido una fractura de peroné en su pie derecho a finales de agosto en una práctica. A raíz de ello, en aquel momento se especuló con que no regresaría a las canchas en lo que restaba del año y si lo hacía sería de manera ajustada con el calendario.

Lo cierto es que semanas atrás, las redes sociales oficiales del club subieron distintos videos donde se veía al mediocampista ofensivo entrenando en campo distintos movimientos de aceleración y fuerza.

Incluso puertas para adentro se habla de Aranda integre la nómina de convocados del Xeneize que dispute el partido definitorio ante Defensa y Justicia el próximo sábado con el título de la tabla anual en juego.

Adam Bareiro, cerca de volver

El delantero paraguayo que no ve minutos desde el 9 de mayo, partido para el olvido de Boca donde cayó 3-2 en la Bombonera ante Huracán por los octavos de final del Apertura, también ya se entrena con el plantel y podría reaparecer en cualquier momento.

Bareiro se realizó bloqueo lumbar (infiltración) con el objetivo de tratar una hernia de disco que lo tenía a maltraer. Apuntan a su regreso para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el próximo sábado 14 de noviembre.