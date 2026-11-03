Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League: hora, TV y posibles formaciones

Regresa la actividad en la Champions League luego de una semana de descanso. Nueve partidos programados para este martes donde sobresalen los cruces entre Manchester United vs. Roma; Barcelona vs. Aston Villa y Villareal vs. PSG.

Desde las 17.00 horas en la capital de España el plato fuerte de la jornada será el Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich en el Estadio Metropolitano. El francés Francois Letexier será el árbitro del partido que irá por las pantallas de Fox Sports y Disney + Premium.

Momento sensacional de la temporada atraviesa el equipo del Cholo Simeone al mismo tiempo que recupera la mejor versión de Julián Álvarez. En total son nueve partidos sin perder, con ocho triunfos y un empate contando todas las competiciones.

El Atlético viene de vencer al Levante a domicilio 2-0 y es el escolta del Barcelona en La Liga. En Champions League un triunfo, una derrota y un empate por lo que sumar tres puntos ante un poderoso como el Bayern, reafirmaría aún más el presente del equipo.

Cómo llega el Múnich

Un momento incómodo de la temporada para el equipo alemán que todavía sigue sin Vicent Kompany en el banquillo, tras aquel episodio que sufrió en una práctica del equipo y que terminó con el técnico internado.

En Champions suma cinco puntos tras empatar 3-3 con Viking y 2-2 con Arsenal. Por la Bundesliga, el sábado igualó 2-2 con Borussia Dortmund, resultado que le impidió quedar como único líder. El equipo será dirigido por el asistente de Kompany, Aaron Danks.

Tampoco podrá contar con varias de sus figuras por lesión: Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari; Michael Olise es duda y Manuel Neuer podría regresar tras una lesión en el pie.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Álex Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Álex Baena; Kang-in Lee y Julián Álvarez

Bayern Múnich: Jonas Urbig o Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Tom Bischof, Alphonso Davies; Harry Kane.