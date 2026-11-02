La prensa británica le apuntó a Mac Allister tras la derrota del Liverpool: “No lo soporto”

A esta altura ya se puede empezar a hacer una lectura más cuerda sobre la situación que le toca atravesar a Alexis Mac Allister en Inglaterra, con una historia que comenzó meses atrás con la sorpresiva noticia de que no habría renovación para él tras las secuelas que dejó el Mundial.

Ayer en un clásico de la Premier League, Liverpool cayó 1-0 ante el Arsenal, en donde el argentino fue uno de los puntos altos del equipo que dirige técnicamente Andoni Iraola.

Pero paradójicamente la prensa británica arremetió duramente contra el mediocampista por un altercado que se dio en el partido en una falta a Martín Ødegaard y la posterior pelea con Noni Madueke quien se puso cara a cara y, tras un leve contacto, Alexis exageró un golpe en el rostro buscando, sin éxito, la expulsión del delantero.

“Realmente tenemos que denunciar a la gente y decirles: ‘Esto es vergonzoso’. Es ridículo y tiene que parar. No lo soporto”, disparó Jamie Carragher, una de leyenda del Liverpool, en la transmisión de Sky Sports.

Un patrón que vuelve a repetirse con los futbolistas argentinos en el Reino Unido. Sucedió con Enzo Fernández pero, particularmente con Lisandro Martínez en el Manchester United y su recordado cruce con Paul Scholes.

Andy Madlay should be suspended for this poor refering. Right from the start of the whistle he has been giving decisions against Liverpool. Madueke headbutted Mac Allister. This should have been a clear red, but madueke wasn’t even given a card. Robbery at it’s peak https://t.co/4EjO7pVIqW — Morgan (@CFCMorgan_) November 1, 2026

Otro ex Liverpool también en su contra

La tendencia se mantuvo así en todos los periodistas británicos con paso por el Liverpool que lejos estuvieron de apoyar a su equipo a los jugaodres, ensañándose en este caso con Mac Allister.

Otro con pasado en los Reds que se expresó fue Daniel Sturridge, quien aseguró que “no le da un cabezazo con fuerza, es un acercamiento” y que “está intentando provocarlo”.