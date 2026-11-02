Torneo Clausura: Boca superó 1-0 a River en un polémico Superclásico

Boca Juniors se impuso 1-0 ante River Plate, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro tuvo lugar en La Bombonera y contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El zaguero central Lautaro Di Lollo marcó el gol que le dio la victoria al conjunto local.

El partido se tornó muy friccionado desde el primer momento. A los 10 minutos Lucas Martínez Quarta fue expulsado mediante la intervención del VAR, tras cometer una falta que le impidió a Miguel Merentiel avanzar de forma directa contra el arco rival.

Minutos más tarde, el defensor central Di Lollo desató el festejo del público en las tribunas al convertir el único gol del encuentro. El mismo llegó desde un tiro de esquina, ejecutado por el colombiano Sebastián Villa, que el zaguero central logró impactar de cabeza.

¡EL DEFENSOR DE LOS GOLES IMPORTANTES! LAUTARO DI LOLLO CONECTÓ EL CABEZAZO Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER. 📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/HBZqtAxfvo — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Ya en el complemento, el juego se mantuvo friccionado con muchas faltas e interrupciones. Fue a los 79 minutos cuando River se quedó con nueve futbolistas en cancha ya que el lateral derecho Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja luego de darle una patada a Lautaro Blanco.

La visita reclamó una expulsión idéntica de Blanco, la doble amarilla de Paredes y un posible penal a Otamendi por un agarrón en un córner. Ramírez no fue a ver dichas jugadas al VAR. Y las quejas traspasaron el campo de juego.

Rodolfo D’Onofrio, Jorge Brito y Stefano Di Carlo enviaron furiosos mensajes por redes sociales.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se ubica como líder en la tabla anual con 60 unidades, una más que Rosario Central. Por su parte, el equipo conducido técnicamente por Leonardo Ponzio se sitúa en la octava posición con 52 puntos.

“Pasaron 11 años y todo sigue igual”, declaró el Vasco sobre la rosca arbitral y haciendo referencia a su primer ciclo. Y evitó hablar puntualmente de las polémicas del rival: “Las acciones del segundo tiempo no las he visto todavía y no puedo dar opinión. En cuanto a lo que salgan a decir (D’Onofrio y Ponzio) nosotros enfocados en lo nuestro, las boludeces las dejamos de lado”.