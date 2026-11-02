Tras ganar el Balón de Oro, Harry Kane llenó de elogios a Lionel Messi

El delantero británico Harry Kane se alzó por primera vez con el Balón de Oro 2026, la máxima distinción individual entregada por la revista France Football, tras completar una destacada temporada con el Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra.

Luego de imponerse en la votación sobre figuras de la talla de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, el atacante fue consultado por el medio galo L’Equipe sobre qué cualidad de otro ganador del premio incorporaría a su repertorio. Sin dudarlo, la estrella eligió el pie hábil del capitán rosarino y expresó: “Si tuviera la zurda de Messi hoy, ¡creo que sería muy difícil detenerme!”.

Más allá del guiño hacia el astro argentino, el artillero analizó el momento de plenitud que atraviesa en su carrera profesional, destacando su evolución física, mental y la lectura táctica de los espacios dentro del campo de juego. Sin embargo, al ser repreguntado sobre si aún le quedaban facetas por perfeccionar antes de su retiro, el capitán del seleccionado inglés fue contundente en su postura y respondió: “¡Siempre! Siempre habrá cosas que intentaré mejorar, hasta el día de mi retiro, sin duda alguna”.

El estrecho vínculo de respeto entre ambas figuras tuvo un capítulo reciente durante la semifinal de la Copa del Mundo 2026 disputada en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, donde la Selección Argentina dejó en el camino al seleccionado inglés. Pese al duro golpe de la eliminación internacional, el delantero ponderó la humildad de su oponente y la capacidad que demostró para poner al colectivo por delante de las individualidades, recordando el abrazo que se dieron al término del encuentro para desearle suerte de cara a la gran final.

Aquella histórica jornada derivó en una sentida publicación en las redes sociales del atacante inglés, donde valoró el privilegio de haber competido ante el referente albiceleste. “Leo, gracias por los recuerdos, por la rivalidad y por hacer de este deporte lo que es hoy. Ha sido un honor tenerte como rival. Respeto eterno”, escribió el goleador para sellar un tributo hacia la trayectoria del astro argentino.