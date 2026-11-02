VIDEO | El descargo de Morena Beltrán tras las amenazas que recibió por parte de hinchas de Estudiantes

La periodista Morena Beltrán pasó una mal noche durante la cobertura del partido de Estudiantes de La Plata. Mientras trabajaba en la transmisión, un grupo de hinchas del club platense le profirió insultos y amenazas a la trabajadora de prensa.

Tras el duro momento de violencia verbal y psicológica, que incluyó amenazas de muerte, Beltrán ejerció un descargo en las redes sociales sobre lo ocurrido.

“Morena Beltrán”:

Por lo que sucedió durante la transmisión del partido de Estudiantes contra Instituto https://t.co/8FhBI4KUKp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026

“Se pararon delante de la puerta de la cabina. Me hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar”, expresó, a la vez que describió físicamente a quienes la insultaron: “Gente grande, chicos que podrían ser mis hermanos, una mujer que podría haber sido mi mamá”.

Morena Beltrán aseguró que nunca había recibido un trato semejante y que no es la primera vez que realiza una cobertura deportiva de un partido en la cancha del Pincharrata.

Morena hablando sobre lo que pasó en la cancha de Estudiantes con algunos hinchas. https://t.co/z3RhZT5i8M — More Beltrán FC ⭐⭐⭐ (@Morebeltran_fc) November 1, 2026

La periodista de ESPN también hizo una reflexión sobre el futbol argentino, al que consideró gobernado por la intolerancia, y sobre el que resalto que ·es muy difícil de hablar” y que intenta hacer “periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente”.