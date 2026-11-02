Pedro Sánchez volvió a cruzar a Milei antes de la cumbre en Madrid: “España se gobierna desde aquí, no desde Buenos Aires”

La tensión entre Pedro Sánchez y Javier Milei volvió a quedar expuesta este lunes, a pocos días de que ambos coincidan en Madrid durante la Cumbre Iberoamericana. Sin mencionar directamente al Presidente argentino, el jefe del Gobierno español cuestionó la influencia de dirigentes extranjeros en la política de su país y lanzó una frase con una referencia explícita a Buenos Aires: “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”.

El mandatario pronunció esas palabras durante su intervención en el foro World in Progress, realizado en el Palacio de Congresos de Cataluña. Allí cuestionó a los partidos de extrema derecha y aseguró que responden a intereses de terceros que los financian y orientan sus decisiones.

El mensaje llegó después de que Milei lo calificara de “dictador” durante su anterior visita a Madrid, en la que también lanzó acusaciones de corrupción y autoritarismo contra el líder socialista.

Fuente: Nexofin