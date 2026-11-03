Nicolás Ramírez no dirigirá tras la polémica del Superclásico: el motivo

Nicolás Ramírez se convirtió en uno de los principales focos de atención en los últimos días. El árbitro tuvo una polémica actuación en el Superclásico del último domingo, en el que expulsó a dos jugadores de River. Tras las declaraciones públicas de figuras como Nicolás Otamendi, Leonardo Ponzio y Stefano Di Carlo, la Asociación del Fútbol Argentino decidió que no dirija en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Desde el Millonario reconocieron haberse sentido ampliamente perjudicados por la actuación de la terna arbitral.

Ramírez no dirigirá en la próxima fecha

Es una práctica habitual en el fútbol argentino que, cuando un árbitro tiene una actuación cuanto menos dudosa, se decida apartarlo durante una o dos fechas. Esto funciona como una especie de resguardo ante las críticas, tanto hacia los jueces como hacia la propia casa madre del fútbol local.

En este contexto, no pareció sorprender que, al publicar la AFA el listado de árbitros para la fecha 16, el nombre de Ramírez no apareciera entre los designados.

Sin embargo, en esta ocasión su ausencia respondería, aparentemente, a motivos de fuerza mayor. Nicolás Ramírez habría solicitado una licencia debido a una intervención quirúrgica programada que deberá afrontar en los próximos días. De esta manera, por el momento, su ausencia no estaría relacionada con su actuación en el último Boca-River.

Quien sí tendrá actividad en esta jornada será Silvio Trucco, encargado del VAR en el Superclásico. El árbitro repetirá función en el partido entre Instituto de Córdoba y Newell’s.

¿Quién dirigirá a River?

Tras la polémica actuación arbitral de la fecha 15, Bryan Ferreyra será el encargado de impartir justicia en la visita del Millonario a Aldosivi.