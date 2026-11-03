Audios al descubierto: la AFA difundió los diálogos del VAR sobre las expulsiones en el Superclásico

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las grabaciones oficiales del VAR correspondientes al reciente Superclásico en el que Boca Juniors derrotó por 1-0 a River Plate en La Bombonera. La difusión de los audios entre el árbitro principal, Nicolás Ramírez, y el encargado del videoarbitraje, Silvio Trucco, expuso las argumentaciones técnicas utilizadas para sancionar las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, determinaciones que dejaron al conjunto visitante con nueve futbolistas.

La primera controversia aconteció a los siete minutos de juego, cuando el juez de campo desestimó en primera instancia un agarrón de Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel. Sin embargo, desde la cabina lo convocaron a una revisión en pantalla al advertir una sujeción sostenida con ambos brazos; tras observar las repeticiones en la zona de suplentes, Ramírez modificó su postura original y expulsó al defensor por considerar que impidió una oportunidad manifiesta de gol.

¡¡ATENCIÓN!! Así fue la comunicación del VAR con Nicolas Ramírez, antes de expulsar al Chino Martínez Quarta a los 9′ PT del Superclásico… ¿Qué te pareció? ¿Era para expulsarlo al defensor de River? 📺 #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZChv9VRfQ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026

Por su parte, la segunda tarjeta roja se produjo a los 34 minutos del complemento luego de una fuerte entrada de Montiel sobre Lautaro Blanco. En esta maniobra, los integrantes del VAR —Trucco y Gastón Suárez— respaldaron plenamente el fallo juzgado sobre el césped, coincidiendo en que la acción del lateral fue ejecutada con intensidad desmedida, imprudencia y contacto directo con los tapones sobre el tobillo del rival.

El esclarecimiento de los audios no logró atenuar el malestar en la delegación millonaria, donde referentes como Nicolás Otamendi y el entrenador Leonardo Ponzio cuestionaron severamente el desempeño arbitral. El experimentado zaguero remarcó una falta de uniformidad en las decisiones.