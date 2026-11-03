León XIV llega a la Argentina: el Gobierno busca evitar que la visita se convierta en una disputa política

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha y hora, pero todavía quedan varios aspectos por ajustar. El domingo 8 de noviembre, a las 16.30, el avión papal aterrizará en Aeroparque, donde Javier Milei será el encargado de recibirlo. Hasta entonces, funcionarios nacionales y autoridades religiosas trabajarán contrarreloj para garantizar que el itinerario pueda desarrollarse sin contratiempos.

La última instancia de coordinación comenzará este lunes con el desembarco de 26 representantes de la Santa Sede. La delegación, conducida por Alessandro Gallo, permanecerá en territorio argentino hasta la llegada del Pontífice y tendrá a su cargo verificar las condiciones de los lugares que formarán parte de la recorrida.

Las inspecciones abarcarán los escenarios de las celebraciones, los altares, los protocolos de seguridad y los desplazamientos entre actividades. Uno de los puntos que concentra mayor atención es el tiempo previsto para los trayectos en Papamóvil, una de las instancias que permitirá a los fieles acercarse al Papa. Para evitar modificaciones de último momento, también habrá simulacros del cronograma en las distintas sedes.

Fuente: Nexofin